Pisilli show, la scheda: chi è la stella dell’Italia U19 col vizio del gol

" Una vita da mediano, a recuper palloni ", ma non solo . Pisilli i piedi buoni ce li ha e lo ha dimostrato nel match d'esordio vinto dall'Italia contro la Germania nella fase Elite per le qualificazioni all' Europeo di categoria. Corsa, quantità e tanta tecnica, il giocatore della Roma è il classico centrocampista moderno. Un calciatore figlio del suo tempo, ma che ricorda anche quella genuinità che in passato ha reso grandi tanti talenti passati in giallorosso.

Il gol al Milan e la convocazione di Mourinho

Il rapporto tra Mourinho e la Primavera è costante, spesso gli occhi del portoghese vanno a finire sull'undici di Federico Guidi. Da Volpato e Tahirovic, fino a Pisilli. Il giovane 2004 è stato convocato per la prima volta in Serie A nel match contro il Sassuolo. Zero minuti, ma tanta esperienza accumulata, anche così si cresce, respirando l'aria di una partita delicata. La mezz'ala ha segnato 11 gol e ha fornito 6 assist, considerando tutte le competizioni. Un bottino decisamente pieno per chi di ruolo fa il centrocampista. La facilità con cui va al tiro è una delle sue migliori caratteristiche, così come farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto. Una qualità che hanno in pochi. Saper occupare lo spazio e trasformare azioni da difensive ad offensive. Tanta intelligenza ed ovviamente molta fantasia. La copertina è il gol al Milan: fa partire l'azione, si fa ridare il pallone e con un tunnel si libera di un avversario, per poi andare a concludere dopo la sponda della punta. Ha sempre fatto vedere qualcosa in più rispetto ai coetanei. È cresciuto con i colori giallorossi, sin dai pulcini. Alberto De Rossi prima di lasciare la panchina, lo aveva già lanciato in Primavera preòevandolo dall’Under 18 di Scurto. E l’anno prima aveva anche vinto lo scudetto Under 17. Storia di un predestinato. L'Italia di Bollini lo coccola, Mourinho lo osserva, la Roma lo aspetta.