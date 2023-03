U19, Bollini: "Impresa Italia, ma non molliamo: ora la Slovenia"

Al Weserstadion l'Italia U19 ha iniziato con una vittoria la fase Elite per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Contro la Germania , gli azzurri hanno messo in mostra un buon calcio e una grande determinazione, che il ct Bollini ha voluto rimarcare al termine della partita.

Germania-Italia, le dichiarazioni del ct Bollini

Queste le parole del commissario tecnico al termine della partita: “Lo spirito della maglia Azzurra ha compiuto l’impresa. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, nessuno escluso, che nel primo tempo ha giocato una partita perfetta. Nella seconda frazione, il palo di Pisilli poteva chiudere la gara; due episodi dubbi hanno concesso alla Germania la possibilità di pareggiare. Ma è emerso lo spirito della maglia Azzurra che con tutto lo staff siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi, meravigliosi a recepire e a fare propria questa emozione unica”. Sul prosieguo del torneo, Bollini rimane cauto: “Ne ho viste tante di situazioni in salita e delle discese, non mi fido troppo. Bisogna mantenere alta la concentrazione e pensare ad una partita alla volta. Ora c’è la Slovenia e in campo dobbiamo portare la stessa voglia di vincere di oggi, continuando a trarre forza dall’orgoglio di vestire questa maglia”.