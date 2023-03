Kayode: la Juve e l’esplosione alla Fiorentina, ora si prende l’Italia U19

L' Italia Under 19 ha iniziato al meglio il girone per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Gli azzurrini del ct Alberto Bollini si sono imposti per 3-2 sulla Germania . Protagonista del match, oltre al solito Pisilli autore di una doppietta e di D'Andrea , anche Michael Kayode , protagonista in occasione del momentaneo 2-0 azzurro grazie un assist... con le mani, da rimessa laterale.

Chi è Kayode

Classe 2004, nato a Borgomanero in provincia di Novara, è un terzino destro ma all'occorrenza impiegabile anche sul versane sinistro. Cresce nel settore giovanile della Juventus, per poi passare al Gozzano dove si fa subito notare: scende in campo già a 16 anni, e con il gol segnato alla Castellanzese diventa il primo 2004 a segnare in Serie D. Il vero salto di qualità lo fa con il passaggio alla Primavera della Fiorentina: si accasa ai viola nel 2021, diventandone col tempo un punto fermo inamovibile e ritagliandosi il giusto spazio anche con l'Under 19 azzurra di Bollini. Dotato di grande fisicità ma anche scatto e notevole cambio di passo, caratteristica particolare la lunga e precisa gittata dai falli laterali, come mostrato anche nell'ultima apparizione azzurra contro la Germania. È arrivato alla consacrazione col tecnico della Viola Alberto Aquilani, che quest'anno tra tutte le competizioni gli ha concesso ben 2233', spalmati in 25 presenze e in cui ha messo a referto 3 gol e 1 assist. La Juventus, la crescita al Gozzano, l'esplosione con la Fiorentina: ora Kayode è deciso a prendersi l'Italia, per ora quella Under 19, in futuro chissà.