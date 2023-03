Italia-Inghilterra, Mancini: "Retegui ricorda Batistuta, Vialli immortale"

FIRENZE - "Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League, si potrebbe anche cambiare. Ma nel 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio, soprattutto per giocare una partita molto propositiva. Ma questo non vuol dire...". Esordisce così, nella conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inghilterra, valido per il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini: "Ormai è diventata una classica, l'Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo. Ha una lista di giocatori straordinari. Anche domani sarà una gara molto difficile, noi cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà semplice per entrambe".