Bonucci, Vialli e la rinascita dell'Italia: "Serve lo spirito dell'Europeo"

NAPOLI - Seguirà da fuori l'esordio dell'Italia nel cammino delle qualificazioni europee, ma Bonucci scalpita per tornare a guidare la Nazionale e la Juventus. A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Inghilterra, il difensore bianconero parla nella diretta del profilo ufficiale degli azzurri e il primo pensiero è per Gianluca Vialli: "Il ricordo di Luca deve essere sempre vivo perchè è stata una persona importante e fondamentale per la rinascita di questa Nazionale. Ha dimostrato di essere un grande uomo con valori dentro e fuori dal campo. Dobbiamo essere solo grati di averlo incontrato sulla nostra strada".