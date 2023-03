Italia U19, con la Slovenia è solo 0-0: fuori Hasa per infortunio

L' Italia Under 19 , dopo il prestigioso successo contro la Germania , non riesce a vincere il match contro la Slovenia. Gli azzurrini del ct Bollini non vanno oltre lo 0-0 : tante occasioni in entrambe le frazioni, ma nonostante una gara dominata in lungo e in largo il risultato è terminato in parità. Piove sul bagnato per l'Italia, che alla mezz'ora della prima frazione di gioco ha perso Hasa per infortunio. Si attende il risultato del pomeriggio per l'altra gara del girone, quella tra Germania e Belgio.

Slovenia-Italia U19, la partita

Partita che inizia su ritmi molto blandi, squadre bloccate e che concedono poco. La prima conclusione degna di nota arriva dagli azzurrini con Hasa al quarto d'ora, ma il talento della Juventus non inquadra lo specchio. Col passare dei minuti cresce il rendimento dell'Italia, che inizia a controllare gioco e campo e sfiora la rete del vantaggio con un altro bianconero, Dellavalle, ma Stubjlar dice di no. Alla mezz'ora il ct Bollini perde Hasa per infortunio, al suo posto Raimondo. Nella ripresa il gioco torna ad essere spezzettato, con poche chance da gol e tantissimi falli da una parte e dall'altra. Dopo un'ora di gioco nuovo tentativo per l'Italia, stavolta con Raimondo, ma il tiro non trova la porta. Gli azzurrini provano nuovamente a premere e ci provano con Vignato in due occasioni: prima la conclusione viene deviata in corner, nel secondo tentativo non inquadra lo specchio. Nel finale ci prova anche Pisilli, ma nemmeno il bomber della Roma riesce a trovare la via del gol. Match che dunque termina per 0-0, Italia Under 19 che non riesce a battere la Slovenia e a bissare la vittoria ottenuta sulla Germania.