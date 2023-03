Diretta Malta-Italia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TA' QALI - L'Italia di Roberto Mancini vuole rifarsi subito dopo la sconfitta del Maradona contro l'Inghilterra. Gli Azzurri nel primo turno delle qualifiche ad Euro 2024 non sono riusciti ad imporsi contro la squadra di Southgate perdendo 1-2, ma hanno trovato il primo gol in Nazionale di Mateo Retegui, che oggi potrebbe tornare titolare. Oggi l'Italia alle 20:45, al National Stadium di Ta' Qali, affronterà Malta, che nel primo match del Gruppo C ha perso contro la Macedonia del Nord. Un match da portare a casa a tutti i costi e da non sottovalutare, come dichiarato nella conferenza stampa della vigilia da Mancini.