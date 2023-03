Diretta Italia-Germania U20 ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Italia U20, dopo il pareggio contro la Norvegia, si appresta a giocare contro la Germania. Un'altra partita importante prima del Mondiale di categoria in Indonesia. Ultimo test per Nunziata per valutare diversi ragazzi e creare sempre più il gruppo che tra meno di due mesi parteciperà alla rassegna iridata. La partita si giocherà in quel di Prato con fischio d'inizio alle ore 15.