Norvegia-Italia U20, Ndour non basta: pari in dieci per gli azzurri

Giornate di partite le selezioni giovanili azzurre. L'Italia U19 ha superato il primo scoglio per le qualificazioni ai prossimi Europei battendo la Germania , mentre l'U18 si è imposta contro la Romania . Alle ore 18 è scesa in campo l'U20 di Nunziata in trasferta contro la Norvegia . Una partita ricca di emozioni e che gli azzurri hanno prima ribaltato rima di farsi raggiungere sul 2-2 finale.

Norvegia-Italia U20, il racconto della partita

La formazione di Nunziata si è presentato con un 4-3-1-2 nei primi minuti di partita contro la Norvegia. Una sfida iniziata subito in salita visto che al 12' i padroni di casa si sono portati avanti su calcio di rigore di Nordas. Gli azzurri, però, reagiscono subito e trovano il pari con Nasti. Lo stesso attaccante del Cosenza, in prestito dal Milan, è anche protagonista in negativo perché con un doppio giallo in 40' vede finire anzitempo il suo match, lasciando in dieci i suoi compagni. Nella ripresa il Ct corre ai ripari ed effettua un triplo cambio e si è sistemato con un 3-5-1 con il solo Volpato davanti. Gli azzurri sono in partita e al 54' è Ndour, giocatore del Benfica, a trovare la rete del vantaggio. Gioia che dura pochissimo visto che la Norvegia con Mvuka trova subito il pari. Una partita ricca di emozioni, ma che non avrà altri sussulti nel finale. Termina con il risultato di 2-2 la partita tra la Norvegia e gli azzurri di Nunziata. E ora la testa è al prossimo match contro l'Inghilterra.