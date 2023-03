Italia U20, pari ed emozioni con la Germania: Ambrosino risponde a Sieb

In archivio il match tra Italia Under 20 e i pari età della Germania . Gli azzurrini, dopo il 2-2 con la Norvegia , al Lungobisenzio di Prato recuperano il gol di svantaggio, con la gara che è dunque terminata 1-1. Per la squadra del ct Nunziata questo era l'ultimo test del Torneo 8 Nazioni prima del Mondiale che si terranno a Bali il prossimo maggio.

La partita

Partita subito ad alta intensità, botta e risposta tra le due compagini: Germania vicinissimo al vantaggio con Sieb che sciupa tutto ad un passo dalla porta. Replicano gli azzurrini con il colpo di testa di Prati con Noll che però blocca. Italia Under 20 rischia con l'avanzata di Beier ma Zacchi salva tutto. Nella ripresa, all'ora di gioco, vantaggio della Germania: bellissimo destro Sieb dopo un bell'assist di Scherhant, stavolta l'estremo difensore non può nulla. Passano 5' e l'Italia trova il gol del pareggio: bella giocata di Nasti che in area si libera dell'avversario e serve Ambrosino che insacca il gol dell'1-1. Brivido finale per la squadra di Nicolato, con una mischia in area con Nebel protagonista ma la retroguardia azzurra riesce a salvarsi. Partita intensa che termina in parità, test probante per l'Italia Under 20 in vista del Mondiale.