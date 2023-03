Italia-Germania U20, Nunziata: "Risposte positive per il Mondiale"

L'Italia U20 ha concluso le partite in preparazione al prossimo Mondiale di categoria. Un doppio pareggio contro Norvegia e i pari età tedeschi terminato per 1 a 1. Ora la testa sarà prima ai sorteggi e poi alla rassegna vera e propria in programma dal 20 maggio all'11 giugno in Indonesia. Il Ct Nunziata ha avuto modo di provare diversi ragazzi e di avere un'idea più chiara del gruppo da portarsi in vista del torneo. Al termine della partita ha parlato proprio il Ct azzurro.