Italia U19, qualificazione all'Europeo centrata: col Belgio basta il pari

L'Italia Under 19 ottiene il pass per l'Europeo di categoria che si svolgerà il prossimo luglio. Gli azzurrini del ct Alberto Bollini , dopo lo 0-0 con la Slovenia , pareggiano per 2-2 contro il Beglio in una gara emozionante. Un pareggio che è comunque bastato in virtù dell'altro risultato del girone, ovvero la vittoria della Germania per 3-0 sulla Slovenia.

Italia U19, la partita col Belgio

Una sfida ricca di emozioni tra gli azzurrini e i diavoli rossi. Dopo appena 8' Belgio in vantaggio: assist di Dony e rete di Bassette. L'Italia reagisce subito con furore e va vicina al gol al 25', con il palo centrato da Esposito. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, calcio di rigore per gli azzurrini conquistato per fallo di Sadiki, dal dischetto D'Andrea implacabile sigla 1-1. Inizia la ripresa, che si apre come si era chiuso il primo tempo: con un calcio di rigore per l'Italia, stavolta a commettere l'intervento falloso Dony. Questa volta dagli 11 metri si presenta Esposito, freddissimo anche lui, 2-1. Il Belgio non ci sta, inizia un forcing che dura fino agli ultimi scampoli di partita, e proprio nel finale arriva il 2-2, anche questo da calcio di rigore: a trasformare il tiro dal dischetto Stroeykens. Dopo un recupero che sembrava infinito, la gioia finale: l'Italia Under 19 vola all'Europeo.

Tris della Germania sulla Slovenia

I ragazzi del commissario tecnico Bollini gioiscono per la qualificazione all'Europeo anche grazie alla vittoria della Germania sulla Slovenia. I tedeschi calano il tris in una gara senza storia. A sbloccare la sfida l'italo tedesco Tresoldi (in forza all'Hannover), raddoppio di Ullrich su calcio di rigore e risultato fissato sullo 0-3 grazie al gol siglato nella ripresa da Diehl. L'Italia avrebbe centrato la qualificazione senza tener conto dell'altra sfida solo in caso di vittoria. In caso di pareggio, eventualità poi concretizzatasi, gli azzurri dovevano sperare la Slovenia non vincesse con due gol di scarto sulla Germania. Quindi il girone si chiude con l'Italia in testa a 5 punti e all'Europeo, subito dietro la Germania con 4 punti, poi Belgio a 3 e Slovenia fanalino di coda a 2.