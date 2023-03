Italia U19 all'Europeo, Bollini: “Sembrava un girone insormontabile"

L'Italia Under 19 stacca il pass per gli Europei. Agli azzurrini è stato sufficiente pareggiare per 2-2 contro il Belgio, in virtù anche del risultato di Slovenia-Germania. In gol, entrambi su rigore, D'Andrea ed Esposito. Dunque i ragazzi del commissario tecnico azzurro Bollini ottengono il primo posto nel girone accedono alla manifestazione continentale, che si svolgerà a Malta dal 3 al 16 luglio.