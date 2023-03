Italia, Mancini: "Diamo la chance ai giovani di esprimersi e sbagliare"

Intervenuto al convegno organizzato alla Sapienza di Roma, "(L'in)sostenibile leggerezza del calcio", il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha affrontato un tema ormai troppo spesso ricorrente: il poco utilizzo dei giovani calciatori italiani nel nostro campionato. "Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande - commenta -. Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel trovare talenti. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché in Italia ci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci daranno grandi soddisfazioni". Non è un caso che per far fronte all'emergenza in attacco il Ct abbia dovuto chiamare il giovane oriundo Mateo Retegui - il nonno materno è originario di Canicattì, in provincia di Agrigento -, che in Argentina, al Tigre, sta facendo molto bene.