Europeo Under 19, definito il girone dell'Italia. Bollini: "Saremo pronti"

Sorteggiato il girone dell' Italia Under 19 per il prossimo Campionato Europeo , che si svolgerà a Malta dal 3 al 16 luglio. Gli azzurrini del commissario tecnico Alberto Bollini , che lo scorso marzo hanno ottenuto il pass , proveranno a riconquistare il titolo che manca da 20 anni. Due, invece, le finali disputate recenemente: nel 2016 (quando arrivò la sconfitta con la Francia a Sinsheim, in Germania) e nel 2018, quando il Portogallo negò ai classe 1999 il titolo nella finale di Seinäjoki, in Finlandia. L'Italia per provare ad alzare la coppa, dovrà innanzitutto superare il girone, che la vedrà opposta a Malta (padrona di casa), Portogallo e Polonia.

Italia U19, le parole del ct Bollini

Dopo aver scoperto il girone di riferimento e i prossimi avversari, a seguito del sorteggio avvenuto al Manoel Theatre di Valletta, queste le parole da Malta del ct Alberto Bollini: "C'è un grande clima di attesa per questa competizione. La squadra arriva a questo Europeo dopo un percorso in salita, ma meritandosi pienamente il traguardo della fase finale. Con il passare dei mesi siamo diventati una squadra, e questo ci ha dato entusiasmo e orgoglio, derivato anche dall'aver raggiunto la qualificazione in un girone super competitivo (con Germania, Belgio e Slovenia, ndr). Malta, oltre a essere la squadra padrona di casa, delle nazionali locali è quella ad avere più giocatori nei campionati europei e per questo va assolutamente rispettata; la Polonia, invece, l'abbiamo affrontata già a settembre e ha un modello di Academy che allena i ragazzi della nazionale quasi come un club, per questo parliamo di un gruppo molto affiatato. E poi c'è una big come il Portogallo, che si presenta da sola, con i suoi numeri. L'incognita maggiore è rappresentata dal fatto che si giocherà a luglio, in un periodo senza attività, ma ci faremo trovare pronti".