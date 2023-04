Mondiale U20, Italia in prima fascia: pericolo Brasile

L' Italia del Ct Carmine Nunziata parteciperà dal 20 maggio all'11 giugno al Mondiale U20 in Argentina , nuova sede dopo l'eslusione dell'Indonesia per motivi politici. Gli azzurri sono in prima fascia e il pericolo da evitare è il Brasile .

Mondiale U20, le fasce dei sorteggi

L'Italia di Nunziata è in prima fascia e il pericolo è il Brasile in seconda, oltre alla Nigeria in terza. Formazioni da evitare per provare ad avere un girone soft (il sorteggio avverrà venerdì 21 aprile alle ore 16 presso la sede della FIFA a Zurigo). Oltre all'Argentina, padrona di casa, nel pot 1 assieme agli azzurri ci sono anche Uruguay, Stati Uniti, Francia e Senegal. Nel pot 2 attenzione all'Inghilterra, oltre ai verdeoro, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Colombia ed Ecuador. Nel terzo oltre alla squadra africana ci sono Uzbekistan, Giappone, Iraq, Honduras e Fiji. Infine nel gruppo 4 ci sono Guatemala, Repubblica Dominicana, Gambia, Israele, Slovacchia e Tunisia.