Soulé convocato per il Mondiale Under 20: si giocherà in Argentina

Matias Soulé guida il plotoncino degli "italiani" che prenderanno parte al prossimo Mondiale Under 20 con l'Argentina. L'attaccante della Juve è stato convocato insieme a Franco Carboni (Monza), Valentin Carboni (Inter) e Luka Romero (Lazio) per la kermesse intercontinentale che si giocherà proprio in Argentina in seguito alla scelta di ritirare il via libera per l'organizzazione della competizione all'Indonesia, che è stata esclusa dopo aver reso pubblico che non avrebbe gradito la presenza di Israele.

Mondiale Under 20 dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina

Due notizie ufficiali, quella dell'elenco dei calciatori scelti dal ct Javier Mascherano e dell'assegnazione dell'organizzazione dell'evento all'Argentina, subentrata proprio all'Indonesia, che sono arrivate in simultanea. Come ricordato dalla FIFA la Coppa del Mondo FIFA Under 20 si svolgerà dal 20 maggio all'11 giugno 2023 e comprenderà sei gironi da quattro squadre.