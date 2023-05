Italia U20, Nunziata: "Consapevoli della nostra forza". Il 3-2 è storico

Italia U20, le parole di Nunziata

"I ragazzi sono stati fantastici". Basterebbero queste poche e semplici parole del Ct Nunziata per far capire quanto sia stata importante la prova dell'Italia U20 contro i pari età del Brasile. Una prova d'orgoglio e una voglia di vincere per iniziare al meglio la competizione: “Era importante vincere questa partita, perché la prima è fondamentale non solo per la classifica, ma per dare morale al gruppo e renderlo consapevole della propria forza. Un grande gruppo”. Chiude così il Ct al termine della partita con le parole riportate sul sito della FIGC. L'esultanza finale e ora il riposo prima di iniziare a pensare alla prossima sfida contro la Nigeria di mercoledì 24 maggio.