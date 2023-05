Mondiale U20, Italia ko con la Nigeria: si decide tutto all'ultima partita

Stanca e troppo brutta per essere vera. L'Italia U20 finisce con una sconfitta la seconda partita del girone contro la Nigeria . Dopo l'ottimo esordio col Brasile e la vittoria per 3 a 2, è arrivata una doccia fredda nella gara contro gli africani che, con sei punti, sono ormai certi di guadagnarsi un posto per gli ottavi di finale, al pari di Argentina e Usa . Ora servirà vincere l'ultima partita del girone agli azzurrini per qualificarsi al turno successivo. Vincendo l'ultima l'Italia avrebbe la ragionevole certezza di essere almeno tra le migliori quattro terze classificate anche nell'eventualità di una classifica avulsa sfavorevole con Nigeria e Brasile .

Italia-Nigeria, la partita

Partita complicata per gli azzurrini, dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile, contro una Nigeria ben messa in campo e che ha sovrastato la squadra di Nunziata sotto l'aspetto fisico. Un primo tempo difficile per l'Italia che ha faticato, e non poco, nel trovare spazi per far male, complice anche qualche errore tecnico di troppo. Meglio in fase difensiva, nonostante la formazione di Nunziata abbia concesso qualche occasione agli avversari, soprattutto quella con cui Salim Fago ha impegnato Desplanches. Nonostante una prima frazione poco positiva, l'occasione più nitida arriva sui piedi di Casadei: Prati mette in mezzo un bel pallone e il destro del centrocampista di proprietà del Chelsea è andato a stamparsi sulla traversa. Si chiude senza gol il primo tempo. L'occasione di Ambrosino a inizio ripresa fa pensare a una seconda frazione di tutt'altro piglio, ma a poco a poco sono sempre gli africani a uscire e ad avere le situazioni da gol migliori. L'Italia fatica, sia a livello fisico e sia a livello tecnico, la Nigeria riesce a trovare il guizzo: Emmanuel sguscia via a Guarino e mette al centro per Salim Fago che di testa non sbaglia e si concede anche l'esultanza alla Cristiano Ronaldo. Gli azzurrini non riescono a reagire e, soprattutto negli ultimi metri, manca quel passaggio decisivo per creare l'occasione pericolosa. In pieno recupero arriva la doccia fredda con il rinvio di Aniagboso e Sunday ad approfittare dell'errore difensivo degli azzurri e depositare alle spalle di Desplanches. Una sconfitta brutta e ora si deciderà tutto all'ultima giornata contro la Repubblica Dominicana.

Mondiale U20, regolamento, fase a gironi

Come funziona il regolamento della fase a gironi? Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le due prime di ogni girone e le migliori quattro fra le terze classificate. Le posizioni in classifica vengono determinate usando, nell'ordine, i seguenti criteri: maggior numero di punti, miglior differenza reti e i gol segnati. Dunque c'è ancora la possibilità per l'Italia di superar il girone e in attesa della sfida tra Brasile e Repubblica Dominicana, in campo alle 23 ora italiana, la classifica del girone D è la seguente:

La classifica

Nigeria 6 punti (+3 differenza reti)

Italia 3 punti (-1 differenza reti)

Brasile 0 punti (- 1 differenza reti)

Repubblica Dominicana 0 punti (- differenza reti)

Italia-Nigeria, commento Nunziata

Al termine della partita persa contro la Nigeria ha parlato Carmine Nunziata, Ct degli azzurrini: "E' stata una partita difficile soprattutto a livello fisico. La Nigeria andava al doppio di noi. Abbiamo avuto l'occasione della traversa e potevamo sfruttare meglio gli spazi. Invece abbiamo commesso molti errori a livello tecnico e alla fine è normale andare in difficoltà con il passare dei minuti". Ct che poi ha concluso parlando della prossima sfida: "Ora bisogna recuperare le forze, fare una grande partita contro la Repubblica Dominicana e passare il turno".