Mondiale U20, Soulé e Romero brillano: il tris Argentina vale gli ottavi

Dopo il 2-1 al debutto contro l'Uzbekistan , l' Argentina piega 3-0 anche il Guatemala e vola agli ottavi dei Mondiali U20 . La Seleccion di Javier Mascherano conquista il pass per il prossimo turno con una giornata d'anticipo e mette in mostra i propri gioiellini. A firmare il tris sono Veliz , il talento della Lazio Luka Romero , entrato al 58' al posto dello juventino Matias Soulé , e Perrone . In campo dal primo minuto anche il 18enne dell' Inter Valentin Carboni .

Tris Argentina al Guatemala: Mascherano agli ottavi del Mondiale U20

Parte subito forte l'Albiceleste che al quarto d'oro è già avanti grazie allo splendido colpo di testa di Veliz che sfrutta alla perfezione il cross di Gauto e sblocca la gara. Al 58' l'Argentina rimane anche con un uomo in più per l'espulsione per somma di ammonizioni di Carlos Santos. Passano 420" e arriva anche il gol della sicurezza: la firma è quella del talento biancoceleste Luka Romero, entrato una manciata di minuti prima per lo juventino Matias Soulé, autore di un'ottima prestazione. L'esterno della Lazio fulmina Moreno con un bel mancino dalla distanza e mette risultato e partita in ghiaccio. All'82' Aviles, già ammonito, ferma con la mano un contropiede avversario ristabilendo così la parità numerica. Nonostante ciò, in pieno recupero, al 98', arriva anche il tris di Perrone che ribatte in rete un tiro di Maestro dopo che poco prima Romero avevo sfiorato la doppietta personale colpendo la traversa.