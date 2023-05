L'Argentina di Soulé debutta ai Mondiali Under 20 vincendo 2-1

Parte con una vittoria il cammino dell'Argentina al Mondiale U20. La squadra di Javeri Mascherano ha superato l'Uzbekistan in rimonta e tra i protagonisti della sfida anche Matias Soulé della Juventus . In campo per 60', poi sostituito da Romero della Lazio , ha iniziato l'azione che ha portato al gol del vantaggio per la Seleccion. Successo e tre punti, al pari della Nuova Zelanda vittoriosa con la rete di Garbett del Potenza , uno dei giocatori stranieri che gioca in Italia convocati per la competizione.

Vittoria e brividi per la Seleccion albiceleste. I giovani, allenati dal Ct Mascherano, hanno dovuto rimontare lo svantaggio per avere la meglio dell'Uzbekistan. Al 23', infatti, è Mahamadjonov a mettere paura ai padroni di casa con un mancino potente sul primo palo. Schiaffo e reazione di Soulé e compagni che al 27' hanno trovato subito il pari con il colpo di testa di Veliz, bravo e fortunato visto l'errore del portiere Otabek. E' un'Argentina con grande qualità in campo e proprio da giocatori 'italiani' è arrivato il gol decisivo. Soulé avvia l'azione e serve l'esterno Barco, uno degli obiettivi della Juventus, bellissimo il passaggio verso Carboni, giocatore dell'Inter, che con il mancino non lascia scampo all'estremo difensore. Nella ripresa tante occasioni da una parte e qualche brivido in ripartenza per i padroni di casa. Soulé fuori al 60', ma il match si è chiuso con la vittoria di misura e in rimonta per la sua Argentina.