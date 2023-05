Mondiale U20, non solo Soulé: gli stranieri d’Italia convocati

Molte squadre in giro per il mondo perderanno i loro giovani talenti per le ultime partite di campionato. Il motivo? Il Mondiale U20 , che inizierà il prossimo 20 maggio e terminerà l'11 giugno. Oltre ai convocati dell'Italia , dove spicca il nome di Baldanzi, anche gli altri giocatori stranieri dei nostri campionati sono pronti a fare la valigie.

Mondiale U20, gli stranieri convocati

Non solo Soulé, anche altri calciatori sono pronti a partire per il Mondiale U20. Oltre l'argentino, che non sarà a disposizione di Allegri per le ultime sfide, la Juve Primavera dovrà fare a meno anche di Nzouango, convocato dalla Francia. Sponda Inter, partirà per il sudamerica Valentin Carboni. Mentre dal Milan spicca il giovane mediano nigeriano Eletu, l'unico insieme al portiere Zouaghi del Sassuolo a non aver ancora esordito tra i professionisti. Un'altra conoscenza della Serie A è Romero della Lazio. Dalla B invece emergono Matturro, difensore uruguaiano del Genoa, e Bondo, centrocampista francese della Reggina in prestito dal Monza. Una presenza anche dalla C, si tratta di Garbett, ala neozelandese del Potenza.