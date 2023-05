Italia U20, la carica di Turicchia e Giovane per gli ottavi di finale

C'è tanta euforia a Mendoza, in Argentina, nella sede del ritiro dell'Italia U20 dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. Il 3 a 0 contro la Repubblica Dominicana ha consegnato le chiavi del secondo posto (grazie alla miglior differenza reti con la Nigeria ) agli azzurrini che ora dovranno aspettare l'avversaria del prossimo turno, possibile l'Inghilterra dovesse terminare al primo posto il proprio gruppo E. Giornata di scarico dopo la gara con i ragazzi che dovranno ricaricare le pile in vista degli ottavi di finale. Sicuramente c'è tanta carica, Turicchia e Giovane hanno pensato di sottolinearla con un post sui social.

Italia U20, ottavi di finale, messaggio Turicchia e Giovane

"Ottavi Conquistati. Avanti così" è il messaggio di Riccardo Turicchia. L'esterno della Juventus Next Gen ha già lo sguardo fissato verso il prossimo match indipendentemente dall'avversario. Un Mondiale, il suo, davvero ottimo con tre grandi prestazioni lungo l'out di competenza: a sinistra contro Brasile e con la Nigeria, dopo l'ingresso nella ripresa, mentre a destra contro la Repubblica Dominicana. Tanta corsa e tanta voglia di aiutare i compagni. Efficace in fase difensiva e dirompente in quella offensiva. Insomma nelle sue prestazioni c'è tutta la carica positiva che serve al gruppo in questa competizione. Da Turicchia a Giovane, anche l'esterno dell'Ascoli ha postato sui social: “Motivazione per iniziare, disciplina per continuare, ossessione per vincere". L'euforia è alle stelle così come la voglia di scendere già in campo nel prossimo match.