Mondiali U20, Italia agli ottavi di finale: Casadei capocannoniere!

Felicità e tanti sorrisi, l'Italia U20 si è guadagnata il pass per gli ottavi di finale dopo aver superato la Repubblica Dominicana . Zero rischi per un 3 a 0 senza repliche a favore della formazione allenata da Nunziata con un Casadei protagonista con una doppietta (capocannoniere del Mondiale con 4 reti), nel mezzo il gol di Ambrosino che ha arrotondato il punteggio. I sei punti guadagnati nelle tre gare disputate hanno permesso agli azzurrini di arrivare al secondo posto nel girone, complice anche la sconfitta della Nigeria contro il Brasile . Con le tre squadre tutte a quota sei punti è stata necessaria la differenza reti a determinare la griglia d'arrivo nel gruppo D: i verdeoro primi, grazie al 6 a 0 rifilato ai dominicani, poi l'Italia (+2) e la Nigeria (+1), che è certa di passare come una delle quattro migliori terze avendo giù due squadre alle spalle (Nuova Zelanda 4 punti e Slovacchia 3). Agli ottavi ora il pericolo per l'Italia è l'Inghilterra , al momento prima del girone E e che giocherà contro l'Iraq la sua ultima gara del girone (domenica 28 maggio, ore 20)

Dopo un inizio difficile, in cui gli azzurrini hanno dovuto scrollarsi di dosso le tensioni e la paure di un match giocato sottotono contro la Nigeria , sono riusciti a portare a casa la vittoria e il pass per gli ottavi. La formazione di Nunziata ha faticato inizialmente a trovare gli spazi poiché si è trovata difronte una squadra corta e ben sistemata dietro. Gli azzurrini sono riusciti a sbloccare la gara al 20' da una situazione di calcio d'angolo con il solito Casadei bravo a inserirsi e con un colpo di testa ha superato Valdez . Con la rete dell'ex Inter, l'Italia si è liberata e ha iniziato a produrre azioni offensive pericolose con Baldanzi , Ambrosino e Pafundi senza però trovare il raddoppio. Seconda rete che è arrivata nella ripresa grazie ad Ambrosino . L'attaccante del Napoli è stato bravo a capitalizzare in rete un ottimo recupero di Ghilardi, autore di un'ottima prestazione e che salterà gli ottavi a causa della seconda ammonizione in tre gare. A chiudere la partita ci ha pensato il solito Casadei con un mancino potente e preciso all'angolino.

Brasile-Nigeria U20, partita, classifica

Il Brasile U20 ha continuato la sua corsa dopo la sconfitta all'esordio contro l'Italia di Nunziata. Il 6 a 0 contro la Repubblcia Dominicana e il successo arrivato contro la Nigeria hanno permesso ai verdeoro di balzare in vetta alla classifica in virtù della differenz reti a discapito proprio degli azzurri e degli africani, che chiudono il girone al terzo posto. Un match che è stato tutto sommato equilibrato soprattutto fino alla fine del primo tempo, quando nel giro di pochi minuti il Brasile ha sferratto l'uno-due decisivo. Di Jean Pedroso e Marquinhos le reti che hanno permesso ai sudamericani di superare la Nigeria e guadagnarsi il primo posto nel girone D. La selezione del Ct Menezes affronterà una delle migliori terze classificate che uscirà dai gironi E o F (in campo domani, domenica 28 maggio).

Mondiale U20, ottavi, accoppiamenti e date

Con la fine delle partite delle ore 20, in cui è scesa in campo anche l'Italia U20, è possibile iniziare a vedere quali potrebbero essere i possibili accoppiamenti in vista degli ottavi di finale. Argentina, Uzbekistan, Usa, Ecuador, Brasile, Italia e Nigeria sono le nazionali certe al momento di aver conquistato il pass per il prossimo turno. Gli azzurrini affronteranno la prima classifficata del girone E, che al momento sarebbe l'Inghilterra (in campo domani, domenica 28 maggio contro l'Iraq). L'Argentina di Matias Soulé, dopo aver dato spettacolo nelle prime tre partite, se la vedrà contro una delle migliori terze tra i gironi C, D (Nigeria) ed E. Ecco nel dettaglio il tabellone con gli accoppiamenti e le date degli ottavi di finale.

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

USA vs 3 A/C/Nigeria - 30 maggio

Uzbekistan vs 2C - 30 maggio

Brasile vs 3 E/F - 31 maggio

Argentina vs 3 C/Nigeria/E - 31 maggio

1 E vs Italia - 31 maggio

1 F vs 2 E - 1 giugno

Ecuador vs 2 F - 1 giugno