Brasile, goleada dopo l'Italia al Mondiale U20: ancora Marcos Leonardo!

Goleada Brasile. Gli altri risultati

Intorno all'ora di gioco Jean Pedroso firma il tris. Nel finale gli ospiti rompono gli ormeggi e naufragano sotto i colpi di Giovane (82'), Marlos Gomes (92') e Matheus Martins (93'). La classifica vede ora la Nigeria a punteggio pieno al primo posto, Brasile e Italia a quota tre e Repubblica Dominicana in fondo alla classifica con zero punti, un solo gol fatto e già otto subiti dopo sole due partite. Ricordiamo che la prima discriminante per determinare la classifica in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti e a qualificarsi sono le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. Nel prossimo turno gli azzurrini di Nunziata se la vedranno contro il fanalino di coda, mentre il Brasile affronta la Nigeria. Nelle altre sfide della giornata 1-1 tra Senegal e Israele mentre finisce 1-2 il match tra Giappone e Colombia.