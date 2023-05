Mondiale U20, il tabellone: chi sfida l'Italia, date e orari di tutte le gare

Il Mondiale U20 è pronto a entrare sempre più nel vivo della competizione. Nella notte si è giocato l'ultimo girone (F) che ha permesso di stabilire le sedici squadre che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Le ultime, in ordine di tempo, sono state Gambia e Corea del Sud , fuori la Francia (arrivata terza ma esclusa dalle migliori quattro per una differenza peggiore rispetto a Slovacchia e Tunisia arrivate a tre punti come i transalpini). Prossimo turno davvero interessante con qualche sfida di livello a spiccare sulle altre: l'Italia U20 di Nunziata se la vedrà con l'Inghilterra , remake della semifinale degli Europei U19 della scorsa stagione vinta dagli inglesi, mentre i padroni di casa dell'Argentina giocheranno contro la Nigeria . Ecco tutto il quadro completo con accoppiamenti, date e orari fino alla sfida finale dell'11 giugno.

Mondiale U20, ottavi di finale, date e orari

Un giorno di riposo dopo aver concluso la fase a gironi, ma domani, 30 maggio, è tempo di tornare in campo con gli ottavi di finale. La prima sfida sarà quella tra USA e Nuova Zelanda, in campo alle ore 20, poi toccherà a Uzbekistan-Israele alle ore 23. L'Italia U20 di Nunziata, dopo aver chiuso il girone D al secondo posto, scenderà in campo alle ore 23 del 31 maggio contro l'Inghilterra e in contemporanea con la gara tra Argentina e Nigeria. Prima ci saranno Brasile contro Tunisia e Colombia-Slovacchia alle ore 20, quest'ultima sfida che interesserà molto da vicino azzurri e inglesi perché sarà l'incrocio nei possibili quarti di finale delle due squadre. Le ultime gare a chiudere il quadro degli ottavi saranno Gambia-Uruguay alle ore 19:30 e Ecuador-Corea del Sud alle ore 23 del 1 giugno. Il tabellone completo fino alla finale.

OTTAVI DI FINALE

USA-Nuova Zelanda (30 maggio ore 19:30)

Uzbekistan-Israele (30 maggio ore 23)

Brasile-Tunisia (31 maggio ore 19:30)

Colombia-Slovacchia (31 maggio ore 19:30)

Argentina-Nigeria (31 maggio ore 23)

Inghilterra-Italia (31 maggio ore 23)

Gambia-Uruguay (1 giugno ore 19:30)

Ecuador-Corea del Sud (1 giugno ore 23)

QUARTI DI FINALE

Gara 1: Uzbekistan/Israele vs Brasile/Tunisia (3 giugno ore 19:30)

Gara 2: Colombia/Slovacchia vs Inghilterra/Italia (3 giugno ore 23)

Gara 3: USA/Nuova Zelanda vs Gambia/Uruguay (4 giugno ore 19:30)

Gara 4: Ecuador/Corea del Sud vs Argentina/Nigeria (4 giugno ore 23)

SEMIFINALI

A: W Gara 3-W Gara 1 (8 giugno ore 19:30)

B: W Gara 2-W Gara 4 (8 giugno ore 23)

FINALE 3-4 POSTO

Si giocherà tra le due perdenti delle semifinali in data 11 giugno alle ore 19:30.

FINALE 1-2 POSTO

Si giocherà tra le due vincenti delle semifinali sempre in data 11 giugno alle ore 23.