Mondiale U20, Casadei manda l'Italia ai quarti: show azzurro sugli inglesi

Estasi azzurra a La Plata in questo straordinario cammino ai Mondiali U20 . L'Italia del Ct Carmine Nunziata serve la sua vendetta, dopo la sconfitta subita all'Europeo U19 , all'Inghilterra in una partita dominata dagli azzurrini soprattutto nella ripresa. La firma del passaggio del turno è sempre del solito Cesare Casadei , sempre più capocannoniere della competizione con cinque reti, che su rigore trafigge Cox con un tiro potente e preciso alla sua destra. Dopo un primo tempo equlibrato con le reti di Baldanzi prima, bravo a raccogliere un passaggio illuminante di Ambrosino , e poi di Devine, che anticipa Fontanarosa e mette alle spalle di Desplanches , la ripresa vede una sola squadra in campo. Attenzione, concentrazione e determinazione le tre chiavi con cui l'Italia blocca gli inglesi, una delle favorite della competizione, e riesce a qualficarsi ai quarti di finale del Mondiale U20. Al triplice fischio festeggia la squadra di Nunziata . Gioia immensa per una formazione capace di mettere in campo tanta qualità e tantissima grinta per arrivare al risultato pieno. Ora testa subito rivolta al 3 giugno alle ore 23 dove a San Juan gli azzurrini incontreranno la Colombia il 3 giugno alle ore 23.

Mondiale U20, Argentina, Nigeria, risultato

Non riesce il double all'Argentina. Dopo il Mondiale in Qatar vinto dall'albiceleste di Messi e Scaloni, la formazione allenata da Mascherano esce dalla competizione casalinga contro la Nigeria. Gli africani si confermano squadra ostica, dopo l'ottimo girone disputato soprattutto con la vittoria sull'Italia di Nunziata, per fisicità e qualità di gioco. Il Ct della Seleccion mischia le carte e nella formazione iniziale non mette Soulé ma Romero, autore di un gol bellissimo nell'ultima gara del girone contro la Nuova Zelanda, per provare a scardinare la rocciosa difesa africana. La partita vive di occasioni da una parte e dall'altra con i padroni di casa che tirano verso lo specchio ben 27 volte, ma sono poco precisi con solo cinque tiri nello specchio. Nel primo tempo regna l'equilibrio, ma è nella ripresa che cambiano le sorti del match. La Nigeria con i cambi riesce a trovare il guizzo decisivo e a rompere gli indugi è Muhammad per l'1 a 0 degli africani. Mascherano prova a dare la scossa coi cambi, ma alla fine arriva la doccia fredda con Sarki che in pieno recupero raddoppia e chiude i giochi. La Nigeria elimina l'Argentina e vola ai quarti di finale dove aspetta di sapere ancora quale sarà l'avversaria, che uscirà dalla sfida tra Ecuador e Corea del Sud in campo alle ore 23 di giovedì 1 giugno.

Mondiale U20, Brasile, Colombia, risultati

Continua l'ottimo Mondiale U20 di Brasile (sempre vincente dopo la sconfitta all'esordio con l'Italia U20) e Colombia. Le due squadre sudamericane, dopo il primo posto nella fase a gironi, superano anche gli ottavi di finale della competizione. I verdeoro, nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, a causa dell'espulsione di Renan, vincono per 4 a 1 contro la Tunisia. Bastano due gol per tempo alla formazione allenata dal Ct Menezes per superare il turno: prima Marcos Leonardo su calcio di rigore poi alla mezz'ora è Andrey Santos a raddoppiare. Nella ripresa sono Matheus Martins e ancora Andrey Santos (doppietta personale) ad arrotondare il punteggio e far festeggiare il Brasile. Nel finale arriva anche il gol della bandiera per gli africani con Ghorbel. Sudamericani che affronteranno ai quarti di finale l'Israele vittorioso contro l'Uzbekistan. Dai verdeoro ai Cafeteros il risultato non cambia. I colombiani vincono per 5 a 1 contro la Slovacchia e raggiungo i quarti di finale. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio terminato con il risultato di 0 a 0, è nella ripresa che i sudamericani entrano in campo con più vemenza. In quattro minuti la Colombia segna tre gol con Cortes, Asprilla e Tomas Angel, quest'ultimo poi autore anche del quarto gol al 63esimo. Nel finale c'è spazio anche per le reti di Jambar della Slovacchia e poi ancora Cortes (doppietta anche per lui e ora) che chiudono la contesa.