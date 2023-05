Italia U20, l'Inghilterra e la sconfitta all'Europeo: "Sarà una rivincita"

“Sarà l’occasione per una bella rivincita". Non ci gira troppo attorno Carmine Nunziata , Ct dell' Italia U20 , riguardo alla sfida degli ottavi di finale contro l'Inghilterra . Un avversario che gli azzurrini conoscono bene ed è tra le favorite per il titolo in questo Mondiale in Argentina. Insidie e pericoli, oltre a ripensare alla sfida giocata ormai un anno fa contro i Tre Leoni. La semifinale persa all'Europeo U19 del 2022 è viva come una ferita ancora aperta. Ora per gli azzurrini c'è la possibilità di prendersi una bella rivincita.

Campioni d'Europa in carica e un potenziale davvero enorme sotto la guida di Ian Foster. Giocatori interessanti come il mediano Chukwuememka, che ha già qualche presenza con il Chelsea, l'attaccante Scarlett del Tottenham e, soprattutto, una rosa confermata quasi in toto rispetto a quella che ha vinto la semifinale contro gli azzurri (Cox, Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle, Devine, Vale, Jebbison oltre ai due già citati). Dunque una sfida bella quanto difficile per l'Italia U20. La sconfitta del 28 giugno 2022 è ancora nella mente dei tanti ragazzi presenti in quella giornata. Gli azzurrini sono un po' cambiati rispetto a quella gara, visto le assenze di Miretti (autore del gol contro gli inglesi), Fabbian, Coppola, Fazzini e Nasti (tutti impegnati nel finale di stagione con le rispettive squadre tra A e B), ma la rosa a disposizione del Ct ha dimostrato di avere qualità e capacità importanti, soprattutto nella gara d'esordio contro il Brasile: Casadei in versione bomber, attualmente capocannoniere del Torneo, le giocate di Baldanzi e Pafundi, oltre alle geometrie di Faticanti e Prati in mezzo al campo. Nunziata sta pensando all'undici anti inglesi dove mancherà Ghilardi per squalifica dopo l'ammonizione ricevuta contro la Repubblica Dominicana. Turicchia e Giovane hanno già suonato la carica in vista degli ottavi contro gli inglesi, entrambi presenti anche un anno fa. Voglia di dimostrare e di vincere, ora la risposta spetta al campo.