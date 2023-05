Argentina U20, Romero gol alla Messi al Mondiale: Lazio e il futuro

Il Mondiale U20 in Argentina è vetrina di talenti. Tanti si conoscono e tanti altri invece si impara ad apprezzarli. Luka Romero è sicuramente tra questi. In diversi lo conosceranno per averlo visto in campo con la Lazio , maglia con cui ha segnato anche un gol in Serie A. Ora si sta mettendo in mostra nella competizione iridata e davanti a migliaia di tifosi argentini pronti a seguire la Seleccion di Mascherano in ogni gara. Sin dalle prime gare, il classe 2004, è stato l'alternativa a Matias Soulé della Juve , ma nell'ultimo match contro la Nuova Zelanda il Ct l'ha fatto partire da titolare.

Romero, Argentina, Lazio e mercato

Due gol e un assist. Questo è il bottino di Luka Romero in queste prime tre gare del Mondiale U20. Numeri importanti soprattutto considerando che non è il titolarissimo dell'Argentina di Mascherano. Contro la Nuova Zelanda ha dato prova di tutte le sue qualità: dribbling, rapidità e precisione. Il gol del 3 a 0 (gara poi terminata per 5 a 0) della Seleccion porta la sua firma, di quelle d'autore, perché è destinato a diventare la rete più bella della competizione, almeno per il momento. Un gesto tecnico che ha fatto impazzire i tifosi argentini accorsi allo stadio per sostenere la nazionale di casa. Lampi di classe e un segnale mandato a Formello, quartier generale della Lazio. Un addio imminente per lui visto che con il contratto in scadenza a giugno 2023 si è deciso di non rinnovargli il contratto. Le richieste altissime dell'agente per le commissioni hanno di fatto allontanato la firma. Molto probabilmente andrà via a parametro zero, una perdita importante visto quanto sta facendo vedere in questo Mondiale U20.