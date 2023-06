Mondiale U20, ai quarti Italia-Colombia: tabellone aggiornato, date, orari

Mondiale U20, Colombia: l'avversaria dell'Italia

La Colombia è arrivata ai quarti di finale vincendo il girone C con 7 punti. I sudamericani hanno battuto 2-1 Israele all'esordio, si sono imposti con lo stesso risultato sul Giappone nella seconda giornata e hanno pareggiato 1-1 con il Senegal. A seguire, come detto, il pokerissimo alla Slovenia e ora c'è l'Italia. Colombia-Italia sarà anche la sfida tra il capocannoniere del Mondiale Under 20, Cesare Casadei (5 gol) e il suo primo inseguitore: Oscar Cortes (4 gol).

Cortes è un'ala destra di proprietà del Millonarios, club che milita in Liga Dymaor (la Serie A colombiana). Occhio anche alla punta centrale Tomas Angel, di proprietà del dell'Atletico Nacional, che ha finora realizzato tre reti. Il sistema di gioco dal commissario tecnico Hector Cardenas è il 4-3-3, ma negli ulitmi due match è passato al 4-2-3-1. Nella Colombia c'è anche Yaser Asprilla, trequartista che fa tornare alla memoria Faustino, ex attaccante del Parma. Tra i due, però, non c'è alcun grado di parentela.

Mondiale U20, quarti di finale, date e orari

Ai quarti di finale l'Italia U20 affronterà la Colombia. Nelle stesso lato la sorpresa Nigeria, che ha vinto contro l'Argentina di Soulé e Barco, se la vedra invece contro la vincente della sfida tra Ecuador e Corea del Sud. Il Brasile invece giocherà contro l'Israele, mentre gli Stati Uniti devono attendere il finale della gara tra Gambia e Uruguay per scoprire la loro prossima avversaria. Ecco il quadro completo con accoppiamenti, le date e gli orari fino alla finale dell'11 giugno.

QUARTI DI FINALE

Gara 1: Israele vs Brasile (3 giugno ore 19:30)

Gara 2: Colombia vs Italia (3 giugno ore 23)

Gara 3: USA vs Gambia/Uruguay (4 giugno ore 19:30)

Gara 4: Ecuador/Corea del Sud vs Nigeria (4 giugno ore 23)

SEMIFINALI

A: W Gara 3-W Gara 1 (8 giugno ore 19:30)

B: W Gara 2-W Gara 4 (8 giugno ore 23)

FINALE 3-4 POSTO

Si giocherà tra le due perdenti delle semifinali in data 11 giugno alle ore 19:30.

FINALE 1-2 POSTO

Si giocherà tra le due vincenti delle semifinali sempre in data 11 giugno alle ore 23.