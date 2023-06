Italia-Corea Del Sud semifinale mondiale U20: Nigeria ko ai supplementari

Mondiale U20, Corea del Sud, Nigeria, Italia

Sono serviti i tempi supplementari per decretare la vincitrice del quarto di finale tra Corea del Sud e Nigeria. Dopo 90' ricchi di equilbrio ma con gli africani più pericolosi, sono gli asiatici a trovare il vantaggio nel primo tempo supplementare. La rete di Choi Seok-Hyun ha rotto gli indugi e al triplice fischio hanno potuto festeggiare Kim Eun-Jung e i suoi ragzzi. Bravi a difendersi e far male alla Nigeria in una delle poche occasioni avute. Dopo un girone chiuso al secondo posto dietro al Gambia e davanti alla Francia, la Corea aveva superato agli ottavi l'Ecuador per 3 a 2. Ora le semifinali dove ci sarà la sfida con gli azzurrini di Nunziata.