Mancini su Vialli: “Personaggio immortale, sempre con noi”

Bonucci ricorda Vialli: "Lo ricorderemo come un grande uomo"

Dopo il commissario tecnico ha parlato anche il capitano della nazionale e della Juventus Leonardo Bonucci: "Di Gianluca ricordo la sua grandezza nei piccoli gesti. Il suo primo pensiero era quello di regalare un attimo di gioia ai ragazzi che oggi sono qui con noi, ci teneva a far capire che quel che stava passando poteva essere cancellato con un semplice gesto. Non basta il campo di calcio per capire la grandezza di Gianluca nel donarsi e nel dare prima di ricevere. Al di là delle gesta da sportivo, lo ricorderemo come un grande uomo. Dietro al suo sorriso c'era un uomo di grandi valori, un esempio e un trascinatore".