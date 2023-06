Italia, Berardi infortunato: è a rischio Nations League

I convocati dell'Italia per la semifinale di Nations League contro la Spagna si sono trovati a Coverciano per il raduno. Oltre ai calciatori dell'Inter e della Fiorentina, assenti per preparare le finali di Champions e Conference League, anche Berardi non ha preso parte all'allenamento della mattina .

Italia, Berardi assente per infortunio

Come riportato da Sky, l'attaccante del Sassuolo ha subito un problema al flessore destro. Un fastidio muscolare che potrebbe tenerlo fuori dalle prossime sfide degli azzurri in Nations League. Berardi nel corso della stagione ha saltato molte partite a causa degli infortuni, ma nonostante questo ha collezionato 27 presenze e ha realizzato 13 gol e 7 assist. Ora probabilmente Roberto Mancini non potrà contare su di lui per cercare di vincere questo trofeo ed avere qualche piccolo vantaggio in ottica Mondiale.