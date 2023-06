Italia, i 23 convocati di Mancini per le finali di Nations League

L'Italia del Ct Mancini si è ritrovata per iniziare a preparare le partite di Nations League. Qualche giorno a Cagliari per la nazionale e poi, dopo il test con la Primavera rossoblù, il ritorno a Coverciano dove tutto il gruppo si compatterà e partirà in direzione Enschede. In Olanda la prima sfida sarà il 15 giugno contro la Spagna, remake della sfida dello scorso anno vinta dagli iberici. L'obiettivo è quello di raggiungere la finalissima di Rotterdam del 18 giugno dove potrebbe incontrare la vincenre di Croazia e Olanda. L'allenatore azzurro ha diramato la lista dei 23 dove ha escluso Gatti e Locatelli.