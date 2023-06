Mondiale U20, il precedente 2017: Italia-Uruguay era Orsolini-Bentancur

Portiamo indietro il calendario di sei anni: era l'11 giugno del 2017 e l'Italia di Evani si giocava il terzo posto al Mondiale U20 contro l'Uruguay. La stessa Nazionale che ora gli azzurrini affronteranno in finale dopo la vittoria contro la Corea del Sud . Un viaggio di tanti anni anni che ha messo in luce diversi giovani talenti. Alcuni hanno fatto il salto di categoria e si sono confermati ad alti livelli. Ora Nunziata spera di ripetere lo stesso, ma con una piccola differenza, provando a vincere il titolo.

Uruguay-Italia, un tuffo nel 2017

L'ultimo precedente al Mondiale U20 sorride all'Italia, anche se la partita per il terzo posto fu tutt'altro che banale. Uruguay e Italia non riuscirono a sbloccare il match nei novanta minuti e poi dal dischetto fu decisivo Plizzari con una serie di belle parate. La celeste vantava giocatori come Bentancur e Valverde, mentre negli azzurrini emergevano Dimarco, Pessina e Orsolini, capocannoniere della competizione, proprio come ora Casadei (salvo clmaorosi colpi di scena). Ora le perle di Nunziata, oltre al centrocampista di proprietà del Chelsea, sono Baldanzi e il giovane Pafundi, che contro la Corea del Sud ha segnato una splendida punizione che ha portato la Nazionale in finale. Mancano soltanto novanta minuti per scrivere la storia, anche se i sudamericani hanno voglia di rivincita.