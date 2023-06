Mondiale U20, Casadei-Pafundi show: Italia finale storica, Corea battuta

Notti magiche. Continua il sogno azzurro ai Mondiali in Argentina. L'Italia di Nunziata fa la storia e supera anche la Corea del Sud , ottenendo una piccola vendetta a distanza di vent'anni dopo la debacle del 2002 . Una partita giocata sui dettagli con gli asiatici bravi a chiudersi e creare qualche pericolo dalle parti di Desplanches in ripartenza. Gli azzurrini con calma e con i cambi riescono a scardinare la difesa avveraria e guadagnarsi la finalissima della competizione.

Italia-Corea del Sud, la partita

Il primo tempo vive sostanzialmente di folate da una parte e dall'altra. Prima è Casadei a trovare il suo settimo centro al Mondiale, diventando sempre più capocannoniere iridato, poi l'ingenuità di Zanotti. L'esterno dell'Inter entra in ritardo sull'avversario e l'arbitro, dopo il consulto con il Var, concede il calcio di rigore agli asiatici. Sul dischetto è bravo Seung Won Lee a battere il portiere azzurro. Nella ripresa gli azzurrini tengono il possesso palla e life motiv è simile a quello dei primi 45', gli asiatici si rendono pericolosi in ripartenza e creano qualche grattacapo alla difesa azzurra. La squadra di Nunziata gestisce ma non riesce a scalfire l'attenta difesa coreana. Nel finale l'Italia U20 ci crede e i cambi determinano l'esito finale. Dentro Pafundi ed è proprio il classe 2006 a segnare il gol vittoria. Punizione magistrale, una perla rara che si infila direttamente sotto l'incrocio. Al triplice fischio è festa azzurra allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata e ora l'11 giugno alle ore 23 sarà finalissima contro l'Uruguay, vittoriosi nel match contro l'Israele.

Italia U20, parole Nunziata

Poche parole nel post partita per Carmine Nunziata, quelle che bastano dopo una gara sofferta e vinta nel finale. Possesso e gioco a favore degli azzurri come sottolineato dal Ct: "Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio. Sapevamo che loro avrebbero impostato la partita così, ma siamo stati bravi a portarla a casa". Poi uno sguardo alla prima storica finale e alla sfida contro l'Uruguay: "La storia la facciamo se vinciamo. Uruguay? Ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo all'ultima gara".