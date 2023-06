Italia-Corea del Sud, da Trapattoni a Nunziata: rivincita Mondiale

Ricordi e voglia di rivalsa. Situazioni differente e soprattutto Nazionali diverse, ma poco importa. Quella tra Italia e Corea del Sud non sarà una partita qualunque perché, oltre a giocarsi la semifinale del Mondiale U20 e l'accesso alla finalissima, è anche una gara che segna ricordi negativi per i colori azzurri. Tutti ricorderanno quel 18 giugno del 2002 in Corea, quando l'arbitro Bayron Moreno e Ahn decretarono l'uscita di scena dai Mondiali della squadra allenata da Trapattoni . Dai campioni del passato ai possibili talenti del futuro, 21 anni dopo c'è la possibilità di prendersi una 'piccola' rivincita.

L'8 giugno alle ore 23 l'Italia di Nunziata scenderà in campo contro la Corea del Sud per giocarsi l'accesso alla finalissima del Mondiale U20. Una partita difficile visto che gli asiatici stanno dimostrando di essere una formazione ben messa in campo e che può disporre di giocatori di qualità e corsa. Dall'altra parte, però, anche gli azzurrini hanno dimostrato di avere nel loro bagaglio doti di gruppo davvero formidabili oltre che nei singoli. Baldanzi, Casadei giusto per citarne alcuni. L'ex Inter sta guidando la classifica marcatori della competizione con sei gol, mentre il trequartista dell'Empoli sta diventando decisivo nelle gare a eliminazione diretta con due reti contro Inghilterra e Colombia. Mancano tre giorni alla partita, ma la voglia di scendere in campo è tantissima perché per la terza volta consecutiva l'Italia si è confermata tra le migliori quattro e stavolta sembra non aver intenzione di fermarsi. Sulla strada degli azzurri, ancora una volta, ci sarà la Corea del Sud: 21 anni fa fu una terribile e amara delusione, oggi c'è tanta voglia di rivincita.