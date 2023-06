Diretta Italia-Olanda ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Dopo l'eliminazione in semifinale con la Spagna, l'Italia scende in campo per la finale terzo e quarto a Enschede contro i padroni di casa dell'Olanda. Tanti i cambi di Mancini, che torna al 4-3-3 attuando una rivoluzione rispetto alla formazione sconfitta dagli uomni di De La Fuente. Ancora panchina per Chiesa con il tridente Raspadori, Retegui e Gnonto, in mezzo torna Verratti, mentre dietro spazio al debuttante Buongiorno. Qualche novità anche tra gli Orange di Koeman che in attacco puntano su Lang insieme a Malen e Gakpo. Fuori Koopmeiners, in difesa ci sono Van Dijk e Aké con Bijlow a difendere i pali.