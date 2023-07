Italia-Portogallo, dove e quando vedere in tv la finale dell’Europeo U19

Dopo l' Under 20 al Mondiale in Argentina , anche l' Italia Under 19 è volata in finale agli Europei Under 19 . In semifinale gli azzurrini hanno eliminato la Spagna grazie ai gol di Vignato , Pisilli e Lipani , garantendosi la possibilità di affrontare i pari età del Portogallo per il titolo continentale . I prossimi avversari dei ragazzi allenati dal ct Alberto Bollini hanno travolto la Norvegia per 5-0 nell'altra semifinale.

Italia e Portogallo Under 19 si siano già affrontate tre volte in finale agli Europei. Nel 2003 l'Italia vinse laurendosi campione, nel 2018, invece, a sorridere fu il Portogallo così come nel 1999.

Italia-Portogallo Under 19, dove vederla

Italia-Portogallo Under 19, finale dell'Europeo Under 19 2023, sarà trasmessa in gratuitamente in diretta tv domenica 16 luglio alle 21 su Rai 3 (radio Rai 1). Live streaming su Raiplay previa registrazione senza costi. Raiplay è fruibile attraverso il sito internet raiplay.it o l'apposita app. Sarà possibile seguire Italia-Portogallo Under 19 anche in diretta testuale su Tuttosport.it.