Italia U19 campione d’Europa vent’anni dopo! Rivincita sul Portogallo

Dopo aver sofferto ai gironi, dove ha fatto discutere il 5-1 subito proprio contro il Portogallo, gli azzurrini si sono ripresi la loro rivincita affrontando i lusitani, considerati i favoriti, in maniera completamente diversa. Messi bene in campo da Bollini, l'Italia ha comandato il primo tempo, dove ha trovato la rete del vantaggio con Kayode, esterno destro della primavera della Fiorentina, per poi difendersi senza correre pericoli per portarsi a casa il secondo Europeo della nostra storia.

Portogallo-Italia, la cronaca

Primo tempo dominato dall'Italia che fin dal primo minuto è scesa in campo per fare la partita. Vignato devastante con i suoi strappi che hanno messo in grossa difficoltà la retroguardia spagnola. Pronti, via e dopo pochi minuti Esposito sciupa la palla del vantaggio. Non sbaglia invece Kayode che, al 19° minuto, trasforma in rete un cross perfetto di Hasa dalla sinistra: dopo l'assist, il centrocampista della Juventus ha sui suoi piedi la palla del 2-0 ma Ribeiro para senza particolari patemi.

Nel secondo tempo, il Portogallo cerca con ogni mezzo la rete del pari ma l'Italia si difende con molta attenzione: sugli scudi le prestazioni di Regonesi e Lorenzo Dellavalle, centrale della primavera della Juventus. Gli azzurri si affidano al contropiede con i guizzi di Vignato ed Esposito, rischiando poco e niente in difesa.