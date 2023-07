Italia, Buffon e Barzagli vicini al ritorno: lavoreranno nello staff di Mancini

Parallelamente alle macro-vicende politiche legate alla candidatura per Euro 2032 , la Figc continua a lavorare per definire il nuovo assetto del Club Italia con le maggiori novità relative al vertice della piramide azzurra.

Dal punto di vista operativo, è già nei fatti il nuovo ruolo di Roberto Mancini che diventa una sorta di direttore tecnico con la supervisione di Under 21 e Under 20, le due selezioni più contigue alla Nazionale maggiore, in modo da consentire una più efficace osmosi di giocatori tra le varie squadre e una uniformità nei sistemi e nella filosofia di gioco. È una scelta che determina una ovvia rivoluzione anche dal punto di vista dei responsabili tecnici, con Carmine Nunziata che passerà all’Under 21, Attilio Lombardo all’Under 20 e Bernardo Corradi all’Under 19.

Club Italia, nuovi volti nello staff di Mancini

Cambiamenti anche nello staff di Mancini dove si registra l’ingresso di Alberto Bollini, fresco vincitore del titolo europeo alla guida dell’Under 19. L’ex collaboratore di Edoardo Reja alla Lazio e all’Atalanta era già stato testato dal ct durante la Final Four di Nations League in Olanda e ha convinto il ct anche per la conoscenza dei giovani candidati al salto di categoria. Un arrivo che comporta però l’addio di Chicco Evani che, non convinto delle alternative prospettategli (Under 20 e Femminile) ha deciso di lasciare l’azzurro. Le novità, così, riguarderanno l’ingresso di Andrea Barzagli e Gigi Buffon, sempre più vicino al sì, nel ruolo di capo delegazione.