Mancini, le dimissioni e l'offerta dall'Arabia: 60 milioni in 3 anni!

TORINO - No: le dimissioni di Roberto Mancini , comunicate alla Figc nella tarda serata di sabato tramite posta certificata , non sono state un fulmine a ciel sereno ma il punto finale di malesseri e incomprensioni che hanno pian piano assunto le dimensioni di una valanga non più sostenibile.

Non per Mancini che ormai si sentiva a disagio nel ruolo di ct e a cui non è bastato, per ritrovare l’antico entusiasmo, il nuovo progetto a cui l’ha messo a capo Gabriele Gravina non più in là del 4 agosto: coordinatore delle tre Nazionali più importanti (la maggiore e le due Under, 21 e 20, immediatamente a ridosso) in un arco temporale dilatato fino al Mondiale del 2028 e non più solo del ‘24.