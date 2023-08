Italia, Gravina su Spalletti ma De Laurentiis vuole 3 mln. Conte allertato

Gabriele Gravina ha individuato il sostituto e lavora per arrivare alla firma di Luciano Spalletti entro la fine della settimana: in tempo per non sovrapporsi all’inizio del campionato e, soprattutto, per diramare le pre-convocazioni in vista delle sfide contro Macedonia (a Skopje il 9 settembre) e Ucraina (12 settembre a Milano) valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Spalletti, Gravina, De Laurentiis e la clausola

La scelta è definita e lo stesso Spalletti ha garantito la disponibilità formale al presidente federale con una intesa valida fino al 2026, data del Mondiale in programma in Canada, Usa e Messico. Dunque non resta che aspettare l’annuncio e la conferenza stampa di presentazione, tanto che c’è chi si è spinto a prevedere una comunicazione in tal senso subito dopo Ferragosto. Invece no, non è così semplice (può esserci qualcosa di semplice nel calcio?) perché Luciano Spalletti è bloccato da una clausola rescissoria che lo lega al Napoli e che dovrà essere pagata in caso di accordo con un’altra squadra.