Ripani, momento d’oro: è tra i convocati dell’Italia U19

La Nazionale Under 19 campione d'Europa torna in campo per un doppio test amichevole. Dopo aver iniziato il percorso successivo al trionfo continentale battendo 3-0 l'Albania è tutto pronto per altri due test.

Appuntamento allo stadio "Lungobisenzio" di Prato: giovedì 7 settembre la sfida con l'Irlanda del Nord, lunedì 11 contro i Paesi Bassi. Entrambe le partite inizieranno alle 16:30, la seconda gara sarà trasmessa in diretta streaming su figc.it. Italia Under 19, momento d'oro per Ripani Come ricordato nel comunicato ufficiale della FIGC, L'allenatore Bernardo Corradi ha convocato 24 giocatori, di cui 21 classe 2005 e tre classe 2006: il portiere Renato Marin (Roma), il difensore Vittorio Magni (Milan) e l'attaccante Matteo Spinaccé (Inter). La squadra si radunerà nella serata di domenica 3 a Campi Bisenzio e la mattinata successiva inizierà a preparare le due amichevoli. Momento d'oro per Ripani convocato dopo il gol al Cagliari in occasione del debutto stagionale nel campionato Primavera 1. L'elenco dei convocati Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Saiani (Spal), Stefano Turco (Juventus)

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Anas Haj Mohamed (Parma), Matteo Spinaccé (Inter)

Al via anche la stagione dell'Italia Under 18 Tutto pronto anche per l'inizio della stagione della Nazionale Under 18, che prenderà il via ufficialmente con due test amichevoli presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: il primo, giovedì 7 settembre alle 16:30 contro la Serbia e il secondo domenica 10 alle 16:30 contro i Paesi Bassi. Per l'occasione, il tecnico Daniele Franceschini - confermato alla guida dell'Under 18 - ha convocato 23 calciatori, tutti classe 2006. Prima chiamata assoluta in maglia azzurra per il difensore della Roma Filippo Reale. L'elenco dei convocati Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Francesco Saverio Plaia (Spezia)

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Adam Bakoune (Milan), Alfonso De Luca (Napoli), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Filippo Reale (Roma), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus)

Centrocampisti: Alphadjo Cissè (Hellas Verona), Francesco Crapisto (Juventus), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta)

Attaccanti: Lorenzo Carfora (Benevento), Seydou Fini (Genoa), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Marco Romano (Genoa), Filippo Scotti (Milan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA