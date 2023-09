Italia U19, tris all’Irlanda del Nord: titolare anche Ripani

L'I talia U19 è ritornata in campo dopo l'amichevole dello scorso agosto vinta contro l'Albania. Gli azzurrini di Corradi , neo ct dopo la promozione di Bollini in U20, hanno superato l'Irlanda del Nord per 3-2 .

Buona prova dei campioni d'Europa, che lunedì 11 settembre affronteranno i pari età dell'Olanda a Prato. Nuovi volti e altri protagonisti dopo la finale dell'Europeo vinta a luglio contro il Portogallo. In campo anche Ripani, gioiellino della Juve Primavera.

L'Italia U19 batte anche l'Irlanda del Nord

Gli azzurrini hanno approcciato bene al match, passando subito in vantaggio grazie al gol di Bolzan, ala sinistra della Roma Primavera. L'Italia ha dominato per lunghi tratti, ma ha poi subito gol al primo tiro in porta dell'Irlanda del Nord: pari firmato da Evans con un gran destro incrociato. Al 21' però Parravicini di testa ha riportato in vantaggio i ragazzi di Corradi. Poco prima dell'intervallo Franzoni con un bel diagonale ha messo a segno il 3-1. Nella ripresa Moses, dagli sviluppi di un corner, ha provato a riaprirla, ma l'U19 ha gestito bene il finale. Un buon test in vista degli impegni in Svezia contro Liechtenstein, Svizzera e i padroni di casa, nel primo turno degli Europei di categoria.

Italia U19, le dichiarazioni del ct Corradi

“I ragazzi hanno approcciato bene la sfida, proprio come già fatto contro l’Albania” - ha sottolineato nel post partita il tecnico degli azzurrini, Bernardo Corradi, che poi ha continuato: “Ovvio poi che nella disamina della gara ci siano delle cose che sono state fatte meglio e altre peggio, ma il fatto di aver subito il pareggio al loro primo tiro in porta e di essere riusciti a riportarci subito in vantaggio, non può che essere un segnale positivo soprattutto da un punto di vista mentale”.