Ripani, il 'piccolo Verratti' decisivo con la Juve Primavera: la scheda

La stagione della Juventus Primavera è ripartita alla grande con la vittoria sul Cagliari per 3 a 1 a Vinovo . Tante le novità in casa bianconera: modulo nuovo scelto da Montero, giovani interessanti lanciati all'esordio e anche quale gradita conferma. Proprio in questo ultimo settore si è andato a inserire Diego Ripani.

Un anno di apprendistato l'ha fatto già nella passata stagione con la Primavera (26 presenze totali) nonostante la carta d'identità reciti 12 settembre 2005. 18 anni ancora da compiere, ma già protagonista in campo con la maglia bianconera. E' stato suo il primo gol della stagione 2023/24 e che gol: un mancino preciso su calcio di punizione ad insaccarsi alle spalle di Iliev. Una prodezza da vedere e rivedere in loop che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti a Vinovo.

Ripani, da Pescara sulle orme di Verratti

Alla Juventus è arrivato nell'estate del 2021 perché con il Pescara ha fatto intravedere buone doti balistiche in mezzo al campo. L'ottima visione di gioco, la semplicità nel palleggio e le caratterstiche hanno attirato da subito su di lui gli accostamenti con Marco Verratti. Storia simile e tante analogie, visto anche il ruolo, ma con una scelta differente al momento di lasciare i biancazzurri. Se il primo ha optato per il Psg, dopo l'ottima stagione in B agli ordini di Zeman, l'altro non ha esitato nel dire sì ai bianconeri. La Juve ha deciso, dopo l'ottimo lavoro del suo scouting, di portarlo a Torino ancora 15enne per farlo crescere nel proprio settore giovanile.

I bianconeri, dal 2018 con un occhio particolare all'indirizzo dei giovani con l'avvento della Next Gen, sono stati convinti dalle doti del ragazzo e il segnale è arrivato anche con il rinnovo fino al 2025 (firmato nel 2022). Una crescita costante e importante: dall'Under 17 fino alla Primavera con Montero e in estate anche gli allenamenti, oltre alle amichevoli, con la seconda squadra. Può essere uno dei gioielli bianconeri da tenere sotto controllo in questa stagione: classe 2005 (proprio come Yildiz e Huijsen) e pronto a prendere per mano la Primavera. Le doti ci sono tutte e le ha dimostrate in queste due stagioni con l'U19, il gol contro il Cagliari è una conferma delle qualità di Ripani. Il primo squillo bianconero è un acuto per il futuro, la strada è ancora lunga ma chi ben comincia è a metà dell'opera.