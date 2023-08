Diretta Juve Primavera-Cagliari ore 16.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Nuova stagione alle porte per la Juventus Primavera. I bianconeri di Paolo Montero esordiranno in campionato in casa contro il Cagliari di mister Fabio Pisacane. I bianconeri inizieranno l'annata 2023/24 senza i big che avevano così ben figurato fino a qualche mese fa. Huijsen e Yildiz, infatti, sono in orbita prima squadra di Massimiliano Allegri. Con orgoglio, alla vigilia dell'incontro, ne ha parlato proprio Montero. C'è voglia di rivalsa, dopo la delusione playoff dello scorso campionato, ma soprattutto l'obiettivo è di far crescere nuovi talenti anche in questa stagione.