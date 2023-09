Soldi buttati e scelte demenziali: Italia del calcio macedonia di problemi

No, se perdiamo questa sera non saremmo fuori dai prossimi Europei, ma ci complicheremmo molto la vita. E non solo per la classifica del girone che imporrebbe una specie di percorso netto, o quasi, per evitare gli spareggi, ma perché perdere ancora una volta con la Macedonia del Nord spalancherebbe un dibattito tutt’altro che semplice, proprio all’esordio di Luciano Spalletti.