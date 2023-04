Una Primavera per vecchi: l'allarme di Allegri, la riforma di Casini

In questi ultimi mesi si sta discutendo molto del futuro del campionato Primavera . I giovani emergenti da questo campionato hanno sempre maggiore difficoltà a compiere il grande passo in Serie A. La Juventus con il progetto Next Gen ha sviluppato un ponte importante per aiutare i ragazzi in questo percorso ed i risultati sono stati ottimi.

La Primavera alza l'età media: Allegri non ci sta

"Il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha deliberato alcune modifiche al Regolamento del Campionato Primavera 1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025" - questo è quanto si legge nel comunicato della Lega Serie A. Una scelta che va in controtendenza rispetto alla volontà di lanciare subito i giovani talenti nel calcio che conta o almeno velocizzare il passaggio nel professionismo. Idee che vanno in opposizione anche allo sviluppo delle seconde squadre. Anche Allegri ha espresso il suo disaccordo: "Ho sentito che vogliono alzare l’età della Primavera a 20 anni. Per me è sbagliato, in primis per i ragazzi. La gente a quell’età ha due figli. Credo sia meglio giocare sotto età. Tutti parlano dei problemi, nessuno parla mai di soluzioni“.