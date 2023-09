Italia e la qualificazione a Euro 2024: che succede se arriva terza

Cinque partite per provare ad arrivare davanti all'Ucraina. Per l'Italia si complica parecchio il percorso di qualificazione ai prossimi Europei : il pareggio in Macedonia porta a 4 punti gli azzurri, a tre lunghezze dalla nazionale diretta da Rebrov (a quota 7 e con una partita in più), che però ha pareggiato contro l'Inghilterra. ma soprattutto ha già affrontato per due volte la squadra allenata da Southgate.

Sarà dunque un testa a testa con l'Ucraina per il secondo posto, che garantisce un pass diretto per Euro 2024: sarà già decisiva la sfida di Milano in programma martedì.

Il calendario dell'Italia

Martedì l'Italia sarà di scena a Milano contro l'Ucraina (calcio d'inizio alle 20.45), per il primo di due match chiave (di fatto due spareggi) che giocherà contro Zinchenko e compagni. Le nazionali torneranno poi in campo a ottobre, quando gli azzurri saranno attesi da due partite: la prima contro Malta a Bari il 14, la seconda a Wembley contro l'Inghilterra il 17. Il mese successivo le ultime due sfide di qualificazione: in casa contro la Macedonia del Nord (17 novembre) e fuori (in campo neutro) contro l'Ucraina.